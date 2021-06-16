Пушкино
Профиль пользователя Admin_Ser
О себе
Музыкант, творческая личность.
Слушаю инди рок, инди поп.
Любимые группы: Coldplay, Imagine Dragons, Twenty One Pilots и другие…
Профиль обновлён 3 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес
Не нравится:
💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🏢 Работа ✝️ Религия
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