Пушкино
Профиль пользователя Adelan
О себе
Привет!
Люблю панк рок , сериалы, немного аниме , ведьмака и вторую готику, обожаю мемы , пикабушник.
Читаю в основном фантастику , прочёл много книг по вселенной «Сталкер»(герои по неволе вообще топ)
В основном «отдыхаю» на даче .
Свободного времени и средств не много , но погулять не против.
Умею готовить , водить и плавать , естественно переустанавливать Windows.
В спорт не пробовал:(
Внешность специфическая :)
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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