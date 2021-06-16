Привет! Люблю панк рок , сериалы, немного аниме , ведьмака и вторую готику, обожаю мемы , пикабушник. Читаю в основном фантастику , прочёл много книг по вселенной «Сталкер»(герои по неволе вообще топ) В основном «отдыхаю» на даче . Свободного времени и средств не много , но погулять не против. Умею готовить , водить и плавать , естественно переустанавливать Windows. В спорт не пробовал:( Внешность специфическая :)

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

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