Привет! Меня зовут Зоя, и я надеюсь найти интересных людей для общения и дружбы) Мои увлечения: рисование, пластилин, мультфильмы. Хотела бы ещё чаще смотреть аниме, мне очень нравится такая стилистика; так что рада буду, если подскажите, что посмотреть. Игры нравятся. В основном "для девочек" (Геншин, симс, life Is strange) и инди игры. Готова пробовать новые жанры) Хочу ещё пройти Хогвартс, хоть и не могу назвать себя фанатом ГП. Из интересного: умею играть на фортепиано. Навыки правда сдают, т. т. не практикуюсь. Да и вообще с музыкой у меня сложные отношения. Есть свой блог на ютубе с 20-ю подписчиками) Планирую вновь за него взяться - попробовать новый формат. Временами возвращаюсь к английскому, но забрасываю) Буду рада другу, с которым вместе можно будет прокачивать навыки. По поводу спорта - я не спортивная) Но очень хочу стать активнее. Как-то так) Всём хорошего дня!

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

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