Псков
Профиль пользователя zoya_vas
О себе
Привет! Меня зовут Зоя, и я надеюсь найти интересных людей для общения и дружбы)
Мои увлечения: рисование, пластилин, мультфильмы. Хотела бы ещё чаще смотреть аниме, мне очень нравится такая стилистика; так что рада буду, если подскажите, что посмотреть. Игры нравятся. В основном "для девочек" (Геншин, симс, life Is strange) и инди игры. Готова пробовать новые жанры) Хочу ещё пройти Хогвартс, хоть и не могу назвать себя фанатом ГП.
Из интересного: умею играть на фортепиано. Навыки правда сдают, т. т. не практикуюсь. Да и вообще с музыкой у меня сложные отношения.
Есть свой блог на ютубе с 20-ю подписчиками) Планирую вновь за него взяться - попробовать новый формат.
Временами возвращаюсь к английскому, но забрасываю) Буду рада другу, с которым вместе можно будет прокачивать навыки.
По поводу спорта - я не спортивная) Но очень хочу стать активнее.
Как-то так) Всём хорошего дня!
Профиль обновлён 29 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Псков
Ищешь друзей и компанию в городе Псков?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Псков.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.