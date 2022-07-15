Псков
Профиль пользователя Nasteisha23
О себе
⚜️Люблю рисовать и проводить время с книжками. Люблю читать романы, юмор и приключенческие фэнтези.
⚜️Катаюсь вечерами на велосипеде 🚴
Профиль обновлён 10 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
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