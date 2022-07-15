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Псков
Профиль пользователя KsyuKsyu

фото пользователя KsyuKsyu

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🍿 Сходить в кино

События пользователя

Псков → пообщаться

Тут в описании, все написала😌

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Псков → прогуляться, перекусить

Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

Откликнулось 5 участников

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