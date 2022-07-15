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Псков
Псков
Профиль пользователя KsyuKsyu
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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