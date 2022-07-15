Псков
Профиль пользователя Kolya_cot
О себе
Я люблю котиков и кататься на трюковой самакате .
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн
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