О себе

По гороскопу Овен.

В плане музыки меломан.

Фильмы/сериалы люблю жанра детектив, триллер и фэнтези. Отдельно в плане книг люблю жанр литрпг и бояр аниме.

Есть два кота, думаю о собаке, но пока это не возможно.

Прокрастинатор и люблю до последнего все откладывать. По крайней мере, если дело не срочное.

Обожаю ездить в Питер.