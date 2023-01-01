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Псков
По гороскопу Овен.
Псков
Профиль пользователя GoldenDuck
О себе
По гороскопу Овен.
В плане музыки меломан.
Фильмы/сериалы люблю жанра детектив, триллер и фэнтези. Отдельно в плане книг люблю жанр литрпг и бояр аниме.
Есть два кота, думаю о собаке, но пока это не возможно.
Прокрастинатор и люблю до последнего все откладывать. По крайней мере, если дело не срочное.
Обожаю ездить в Питер.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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