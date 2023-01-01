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Псков
Профиль пользователя Dora2012

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О себе

🥺🥺Хочу найти «тех самых» друзей🥺🥺
Обожаю театры, кино, выставки и музеи, люблю повышать свой культурный уровень, однако не против отдохнуть и развлечься в более «молодежных местах», а-ля ночной клуб или кальянная.
Я активный Стрелец, который не любит рутину и сидеть на месте. Поехать за 300 тыщ км за кофе? Пожалуйста. Сорваться в 5 утра за чипсиками? Конечно. Поддержу твою спонтанность или безумность.
Шучу, смеюсь, дурачусь, знаю практически все мемы мира, но в то же время могу быть самым чутким и серьезным человеком, который выслушает и поддержит. Мы можем болтать о чем угодно.
Очень добра и эмпатична, смогу прочувствовать все твои чувства.
Если ты тоже из моей небольшой деревушки как Псков, то будет очень здорово, а если нет, то я приму тебя в гости 😉.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💃 Потанцевать💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

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