Псков
Профиль пользователя Dora2012
О себе
🥺🥺Хочу найти «тех самых» друзей🥺🥺
Обожаю театры, кино, выставки и музеи, люблю повышать свой культурный уровень, однако не против отдохнуть и развлечься в более «молодежных местах», а-ля ночной клуб или кальянная.
Я активный Стрелец, который не любит рутину и сидеть на месте. Поехать за 300 тыщ км за кофе? Пожалуйста. Сорваться в 5 утра за чипсиками? Конечно. Поддержу твою спонтанность или безумность.
Шучу, смеюсь, дурачусь, знаю практически все мемы мира, но в то же время могу быть самым чутким и серьезным человеком, который выслушает и поддержит. Мы можем болтать о чем угодно.
Очень добра и эмпатична, смогу прочувствовать все твои чувства.
Если ты тоже из моей небольшой деревушки как Псков, то будет очень здорово, а если нет, то я приму тебя в гости 😉.
Была в сети на прошлой неделе
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