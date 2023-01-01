О себе

🥺🥺Хочу найти «тех самых» друзей🥺🥺

Обожаю театры, кино, выставки и музеи, люблю повышать свой культурный уровень, однако не против отдохнуть и развлечься в более «молодежных местах», а-ля ночной клуб или кальянная.

Я активный Стрелец, который не любит рутину и сидеть на месте. Поехать за 300 тыщ км за кофе? Пожалуйста. Сорваться в 5 утра за чипсиками? Конечно. Поддержу твою спонтанность или безумность.

Шучу, смеюсь, дурачусь, знаю практически все мемы мира, но в то же время могу быть самым чутким и серьезным человеком, который выслушает и поддержит. Мы можем болтать о чем угодно.

Очень добра и эмпатична, смогу прочувствовать все твои чувства.

Если ты тоже из моей небольшой деревушки как Псков, то будет очень здорово, а если нет, то я приму тебя в гости 😉.