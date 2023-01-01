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Псков
Профиль пользователя CurSeed

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О себе

Катаюсь на самокате, умею вип и всякое, ищу норм друга для катания, занимаюсь футболом

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать
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