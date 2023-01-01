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Псков
Псков
Профиль пользователя CurSeed
О себе
Катаюсь на самокате, умею вип и всякое, ищу норм друга для катания, занимаюсь футболом
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
Не нравится:
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