Псков

Профиль пользователя CurSeed

О себе Катаюсь на самокате, умею вип и всякое, ищу норм друга для катания, занимаюсь футболом

Был в сети на прошлой неделе

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