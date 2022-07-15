Псков
Профиль пользователя AkiraS

фото пользователя AkiraS
фото #2 пользователя AkiraS
фото #3 пользователя AkiraS
фото #4 пользователя AkiraS

О себе

Люблю общатся, слушать любую музыку

Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя mirabinlis
Липецк → Другое

Хочу найти друзей/подругу

маленькое фото пользователя Ruta
Ухта → Другое

Найти подруг

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Псков

Ищешь друзей и компанию в городе Псков?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Псков.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.