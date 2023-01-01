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Прокопьевск
Профиль пользователя Lisa1793

фото пользователя Lisa1793

О себе

Хочу найти подругу, друга для общения🙃

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Пермь → пообщаться

Найти людей, с которыми можно поговорить по душам

Откликнулось 7 участников

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