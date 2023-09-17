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Прокопьевск
Прокопьевск
Профиль пользователя Kogarashi
О себе
Настольные игры, много! Но мало денег на них :) Анимешник и геймер со стажем, но в меру. Роликовые коньки рулят!
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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