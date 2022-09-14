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Прокопьевск
Профиль пользователя 4563qwedsa

фото пользователя 4563qwedsa

О себе

Я иду падругу уже весь Измулся с на Константин с подругой и все перепробовал
Програмы для знакомства 💑 спа другой

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🍷 Алкоголь

События пользователя

Прокопьевск → другое
Ищу подругу хорошую и красивую чтоб с ней общаца и дружить
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