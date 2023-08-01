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Полтава
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О себе

Хочу переехать жить в Японию!!! Возможно если наши цели совпадают, мы могли б поддерживать друг друга а потом встретиться через лет так пять уже там)))

Была в сети две недели назад

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