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Полтава
Полтава
Профиль пользователя Akiraaa
О себе
Хочу переехать жить в Японию!!! Возможно если наши цели совпадают, мы могли б поддерживать друг друга а потом встретиться через лет так пять уже там)))
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
Ищешь с кем встретиться?
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Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
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