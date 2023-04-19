О себе

Люблю природу. Свободное времяпрепровождение, не привязанное ко времени. Увлекаюсь рукоделием. По большей части домосед. Нравится выбираться в интересные места в хорошей компании. Ищу компаньона на совместные прогулки и что ляжет по душе