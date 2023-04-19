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Подольск
Профиль пользователя Zhannet_56

фото пользователя Zhannet_56

О себе

Люблю природу. Свободное времяпрепровождение, не привязанное ко времени. Увлекаюсь рукоделием. По большей части домосед. Нравится выбираться в интересные места в хорошей компании. Ищу компаньона на совместные прогулки и что ляжет по душе

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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