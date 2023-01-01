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Подольск
Профиль пользователя XiaoMinjae

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О себе

Работаю в локализации.
Прислуживаю двум котам.
Люблю гулять🐾
Слушаю корейщину и всё на свете, от классики до noise music.
Кино-сериальчики-книжки-игры — как получается. Потихоньку прохожу Геншин х)
Иногда пытаюсь разобраться в музтеории и в том, как играть на синтезаторе.
Люблю РИ, хочу влиться в дндшки.
Танцевала уличные стили и каверы, немножко пела и пробовала играть в театре.
Немножко писала прозу (в основном фички).
Любопытная 😁
Виртуального общения хватает, а вот живого — нет ._.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика
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