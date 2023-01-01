О себе

Работаю в локализации.

Прислуживаю двум котам.

Люблю гулять🐾

Слушаю корейщину и всё на свете, от классики до noise music.

Кино-сериальчики-книжки-игры — как получается. Потихоньку прохожу Геншин х)

Иногда пытаюсь разобраться в музтеории и в том, как играть на синтезаторе.

Люблю РИ, хочу влиться в дндшки.

Танцевала уличные стили и каверы, немножко пела и пробовала играть в театре.

Немножко писала прозу (в основном фички).

Любопытная 😁

Виртуального общения хватает, а вот живого — нет ._.