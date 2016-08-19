Подольск
Профиль пользователя VTLy
О себе
Автопутешествия, отдых на природе, исторические места, велопрогулки, пикник на природе
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Раменское → Другое
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
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