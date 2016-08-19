Подольск
Профиль пользователя VTLy

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О себе

Автопутешествия, отдых на природе, исторические места, велопрогулки, пикник на природе

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба

События пользователя

Подольск → пообщаться

За ненавязчивое дружелюбное общение по любым вопросам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

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Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

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Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

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