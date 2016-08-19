Подольск
Профиль пользователя ResQ
О себе
✳️люблю смотреть аниме
✳️играю в лигу легенд по вечерам (арам, тфт), нравятся всякие штуки типа онлайн монополии, Jackbox, Among Us, но из моих знакомых мало кому это интересно(
✳️не люблю шумные тусовки ирл, но погулять по городу в небольшой компании всегда рада, нравятся достопримечательности и их история
✳️грешна: курю айкос, ругаюсь матом
✳️пьянство не осуждаю, но сама практикую только домашний алкоголизм, вне дома максимум пиво летом и то редко🤷♀️
хотела бы найти совершеннолетних любителей аниме и лиги, чтобы делиться новыми тайтлами и весело проводить время за игрой 👾
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
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