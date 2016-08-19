✳️люблю смотреть аниме ✳️играю в лигу легенд по вечерам (арам, тфт), нравятся всякие штуки типа онлайн монополии, Jackbox, Among Us, но из моих знакомых мало кому это интересно( ✳️не люблю шумные тусовки ирл, но погулять по городу в небольшой компании всегда рада, нравятся достопримечательности и их история ✳️грешна: курю айкос, ругаюсь матом ✳️пьянство не осуждаю, но сама практикую только домашний алкоголизм, вне дома максимум пиво летом и то редко🤷‍♀️ хотела бы найти совершеннолетних любителей аниме и лиги, чтобы делиться новыми тайтлами и весело проводить время за игрой 👾

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

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