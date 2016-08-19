Подольск
Профиль пользователя ResQ

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О себе

✳️люблю смотреть аниме
✳️играю в лигу легенд по вечерам (арам, тфт), нравятся всякие штуки типа онлайн монополии, Jackbox, Among Us, но из моих знакомых мало кому это интересно(
✳️не люблю шумные тусовки ирл, но погулять по городу в небольшой компании всегда рада, нравятся достопримечательности и их история
✳️грешна: курю айкос, ругаюсь матом
✳️пьянство не осуждаю, но сама практикую только домашний алкоголизм, вне дома максимум пиво летом и то редко🤷‍♀️

хотела бы найти совершеннолетних любителей аниме и лиги, чтобы делиться новыми тайтлами и весело проводить время за игрой 👾

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Подольск → пообщаться

поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

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