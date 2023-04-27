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Подольск
Профиль пользователя Ninel18

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О себе

Мне 22 года, учусь и работаю , люблю танцевать , очень энергичная , веселая, эмоциональная 😂 люблю общаться с людьми , могу поддерживать разные темы)
Ищу подружку или подружек для общения. Переехала год назад, друзей мало, хотелось бы расширить свой круг общения )
Хочется ловить нереальный вайб от общения и кайфовать ! ☀️❤️ я люблю танцы, творчество , театры, но не против и сходить в бар, клуб , чтобы потанцевать !

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Подольск → пообщаться

🤍ищу подруг с таким же вайбом ❤️хочу когда-то устроить тематические вечеринки ❤️

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Откликнулись 2 участника
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