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Подольск
Мне 22 года, учусь и работаю , люблю танцевать , очень энергичная , веселая, эмоциональная 😂 люблю общаться с людьми , могу поддерживать разные темы)
Подольск
Профиль пользователя Ninel18
О себе
Мне 22 года, учусь и работаю , люблю танцевать , очень энергичная , веселая, эмоциональная 😂 люблю общаться с людьми , могу поддерживать разные темы)
Ищу подружку или подружек для общения. Переехала год назад, друзей мало, хотелось бы расширить свой круг общения )
Хочется ловить нереальный вайб от общения и кайфовать ! ☀️❤️ я люблю танцы, творчество , театры, но не против и сходить в бар, клуб , чтобы потанцевать !
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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