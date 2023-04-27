О себе

Мне 22 года, учусь и работаю , люблю танцевать , очень энергичная , веселая, эмоциональная 😂 люблю общаться с людьми , могу поддерживать разные темы)

Ищу подружку или подружек для общения. Переехала год назад, друзей мало, хотелось бы расширить свой круг общения )

Хочется ловить нереальный вайб от общения и кайфовать ! ☀️❤️ я люблю танцы, творчество , театры, но не против и сходить в бар, клуб , чтобы потанцевать !