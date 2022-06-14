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Подольск
Профиль пользователя MaXXXLav

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О себе

Не прочь составить компанию погонять на роликах)) составлю компанию бегунье на утро, вечер! Люблю пообщаться по душам!)) может что интересненького расскажу!))

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры

События пользователя

Подольск → активный отдых
Дубровинский лес- парк
Санкт-Петербург → собрать компанию
На чемпионат России по мотогонкам и картингу в Игоре драйв
Москва → прогуляться, перекусить
На берег реки Москвы со стороны Рублево!кто со мной?)
Москва → прогуляться, перекусить
Потусить на Воробъевых горах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vlados88
Москва → Другое
Прекрасно провести время на open air ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ. 😎
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