Подольск
Профиль пользователя lisa55
О себе
Играю в настольный теннис , путешествую , занимаюсь спортом
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Найти подругу)
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу подруг для общения по душам, время препровождения
Москва → Другое
Я хочу подружиться
Москва → Другое
Поиграть в настолки
Москва → Другое
Прогуляться ,поболтать )
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