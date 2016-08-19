Подольск
Профиль пользователя lisa55

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О себе

Играю в настольный теннис , путешествую , занимаюсь спортом

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Хочу подружиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinashly
Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Olya32
Москва → Другое

Общения дружба

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя Marina223
Москва → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Ищу подружек, мне 23 года

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Lol1996
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Valeriya9920
Москва → Другое

Ищу подруг для общения по душам, время препровождения

маленькое фото пользователя Goga
Москва → Другое

Я хочу подружиться

маленькое фото пользователя Milenaa
Москва → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться ,поболтать )

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