Подольск
Профиль пользователя Lesya91
О себе
Привет. Мне 32. В свободное время люблю погулять по Москве, изучать новые места и маршруты.
Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия
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