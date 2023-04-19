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Подольск
Профиль пользователя Katerina3

фото пользователя Katerina3

О себе

Люблю посещать новые места, слушать музыку под настроение. Люблю прогулки на свежем воздухе в хорошей компании.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 39 участников

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Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 19 участников

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