⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Подольск
Подольск
Подольск
Профиль пользователя Katerina3
О себе
Люблю посещать новые места, слушать музыку под настроение. Люблю прогулки на свежем воздухе в хорошей компании.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Подольск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам