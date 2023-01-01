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Подольск
Люблю петь, хожу на занятия по вокалу, сочиняю песни.
Подольск
Профиль пользователя Julenia
О себе
Люблю петь, хожу на занятия по вокалу, сочиняю песни.
Люблю бывать на природе, любоваться красивыми местами, фотографировать их.
Мечтаю о своем саде, где можно выращивать цветы.
Иногда посещаю бассейн и фитнес зал.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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