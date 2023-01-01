О себе

Люблю петь, хожу на занятия по вокалу, сочиняю песни.

Люблю бывать на природе, любоваться красивыми местами, фотографировать их.

Мечтаю о своем саде, где можно выращивать цветы.

Иногда посещаю бассейн и фитнес зал.