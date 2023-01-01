О себе

Всем привет! Месяц назад переехала в тайланд с лучшими друзьями и мужем. Друзья остались в другом городе, с мужем я вчера рассталась. Хочется немного вдохнуть в себя жизнь (?), повеселиться и вспомнить что плохой период это просто плохой период. Очень люблю настолки (настолки + дунуть люблю особенно сильно, но думаю скоро с этим завязывать). Хочется в жизни чего-то настоящего

Отношений не ищу, но буду рада обзавестись новыми друзьями