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Пхукет
Всем привет! Месяц назад переехала в тайланд с лучшими друзьями и мужем. Друзья остались в другом городе, с мужем я вчера рассталась. Хочется немного вдохнуть в себя жизнь (?), повеселиться и вспомнить что плохой период это просто плохой период. Очень люблю настолки (настолки + дунуть люблю особенно сильно, но думаю скоро с этим завязывать). Хочется в жизни чего-то настоящего
Пхукет
Профиль пользователя Aisha2001
О себе
Всем привет! Месяц назад переехала в тайланд с лучшими друзьями и мужем. Друзья остались в другом городе, с мужем я вчера рассталась. Хочется немного вдохнуть в себя жизнь (?), повеселиться и вспомнить что плохой период это просто плохой период. Очень люблю настолки (настолки + дунуть люблю особенно сильно, но думаю скоро с этим завязывать). Хочется в жизни чего-то настоящего
Отношений не ищу, но буду рада обзавестись новыми друзьями
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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