⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пхукет

Пхукет
Профиль пользователя Aisha2001

фото пользователя Aisha2001

О себе

Всем привет! Месяц назад переехала в тайланд с лучшими друзьями и мужем. Друзья остались в другом городе, с мужем я вчера рассталась. Хочется немного вдохнуть в себя жизнь (?), повеселиться и вспомнить что плохой период это просто плохой период. Очень люблю настолки (настолки + дунуть люблю особенно сильно, но думаю скоро с этим завязывать). Хочется в жизни чего-то настоящего
Отношений не ищу, но буду рада обзавестись новыми друзьями

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Пхукет → прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться, поговорить о жизни

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пхукет

маленькое фото пользователя KurwaEjik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам