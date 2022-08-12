Петрозаводск
Профиль пользователя Vio_Kat
О себе
Люблю ходить в театры, смотреть хорошие фильмы, заниматься выпечкой. Увлекаюсь вышивкой. Нравится погружаться в творчество и создавать что-то своими руками. Люблю лесную эстетку, настольные игры и музыку ( обычно выбор зависит от настроения).
Отношения не ищу. Ищу именно дружбу)))
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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