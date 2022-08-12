Люблю ходить в театры, смотреть хорошие фильмы, заниматься выпечкой. Увлекаюсь вышивкой. Нравится погружаться в творчество и создавать что-то своими руками. Люблю лесную эстетку, настольные игры и музыку ( обычно выбор зависит от настроения). Отношения не ищу. Ищу именно дружбу)))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Петрозаводск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.