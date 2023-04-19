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Петрозаводск
Петрозаводск
Профиль пользователя Vera93
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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