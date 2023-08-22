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Петрозаводск
Профиль пользователя Tanya0505

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О себе

Катаюсь на сноуборде,на коньках, на велике, на лошадях) Немного умею на эндуро. Хожу в походы с палаткой, отдыхать люблю в Хибинах- зимой на склоне или на снегоходах, летом на квадроциклах по горам. Читаю в основном классику, особенно люблю Чехова. Хожу в театр, иногда на концерты. Люблю потанцевать. По настроению могу сгонять в СПб погулять. Открыта всему новому.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан
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