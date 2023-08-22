О себе

Катаюсь на сноуборде,на коньках, на велике, на лошадях) Немного умею на эндуро. Хожу в походы с палаткой, отдыхать люблю в Хибинах- зимой на склоне или на снегоходах, летом на квадроциклах по горам. Читаю в основном классику, особенно люблю Чехова. Хожу в театр, иногда на концерты. Люблю потанцевать. По настроению могу сгонять в СПб погулять. Открыта всему новому.