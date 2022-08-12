Петрозаводск
Профиль пользователя Steffe
О себе
Предпочитаю активный отдых. либо культурный))
Катаюсь на велике) немного зависаю на уличных тренажёрах) Играю в настольный теннис и в аэрохоккей любительски. Ищу, с кем сходить на картинг, в боулинг, в верёвочный парк. Ещё хочу покататься по Онего(на водном мотоцикле/на катере/на каяках/на чём-л). Рафтинг тоже интересует) Походы бы попробовала:)
Танцы, но уже не по ночам, - круто🔥 (п.ч. другой образ жизни стал, более здоровый что ли)
Театр, галереи, филармония - тоже гуд👍 (художественные выставки, спектакли, опера, оркестр, такое).
Астропсихология для души.
Хожу каждую неделю на интеллектуально-психологическую игру «Мафия»
По образованию филолог, если что🫠 чуточку извращенка🫣
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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