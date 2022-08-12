Предпочитаю активный отдых. либо культурный)) Катаюсь на велике) немного зависаю на уличных тренажёрах) Играю в настольный теннис и в аэрохоккей любительски. Ищу, с кем сходить на картинг, в боулинг, в верёвочный парк. Ещё хочу покататься по Онего(на водном мотоцикле/на катере/на каяках/на чём-л). Рафтинг тоже интересует) Походы бы попробовала:) Танцы, но уже не по ночам, - круто🔥 (п.ч. другой образ жизни стал, более здоровый что ли) Театр, галереи, филармония - тоже гуд👍 (художественные выставки, спектакли, опера, оркестр, такое). Астропсихология для души. Хожу каждую неделю на интеллектуально-психологическую игру «Мафия» По образованию филолог, если что🫠 чуточку извращенка🫣

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🎭 Театр 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📚 Книги ✈️ Путешествия 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

Петрозаводск → прогуляться, перекусить Предлагаю покатать на велах или погулять)) В Тг @Stef_Fe

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