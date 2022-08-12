В душЕ рокер, а значит из музыки предпочитаю рок и немножк металл. Русский и зарубежный. Легче меня спросить, что я не слушал. Стараюсь пополнять свою коллекцию новыми группами. Поигрываю в различные видеоигры, занимаюсь сборкой и ремонтом компьютеров. У меня есть рыжий и умный кот. Что ещё нужно для счастья? Немного смотрю аниме(сейчас застрял на 418 серии Ван Пис'а), различные сериалы(из любимых: Все ненавидят Криса, Бруклин 9 9, Моя жена и дети, Стар Трек, Вавилон 5) мультсериалы (Симпсоны, Рик и Морти, Футурама). (Андрей, не забудь сюда ещё что нибудь придумать и вписать)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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Петрозаводск → пообщаться Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?

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