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Петрозаводск
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Общаюсь на темы:

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События пользователя

Петрозаводск → другое

Провести вечер в стиле «Хэллоуин»

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vera93

Петрозаводск → собрать компанию

Ищу девчонок, чтобы пообщаться, посплетничать, погулять) буду рада!)

Откликнулись 2 участника

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