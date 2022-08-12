Петрозаводск
Профиль пользователя Pinky
О себе
Честно говоря пока не знаю что тут написать. Люблю и книги, и музыку, и кино, не выделяю конкретных жанров - в каждом найдется что-то и хорошее, и 🤮
Люблю гулять, бывать в новых местах. Играю и в настолки, и в ПК - но сейчас не очень есть на это время.
Фотографией занимаюсь.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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