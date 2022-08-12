Честно говоря пока не знаю что тут написать. Люблю и книги, и музыку, и кино, не выделяю конкретных жанров - в каждом найдется что-то и хорошее, и 🤮 Люблю гулять, бывать в новых местах. Играю и в настолки, и в ПК - но сейчас не очень есть на это время. Фотографией занимаюсь.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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