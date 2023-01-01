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Петрозаводск
Люблю гулять пешком, катаюсь на велосипеде.
Петрозаводск
Профиль пользователя OlgaDo
О себе
Люблю гулять пешком, катаюсь на велосипеде.
Люблю всё, что связано с творчеством.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
Участие в других событиях
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