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Петрозаводск
Профиль пользователя OlgaDo

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О себе

Люблю гулять пешком, катаюсь на велосипеде.
Люблю всё, что связано с творчеством.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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