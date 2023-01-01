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Петрозаводск
Петрозаводск
Профиль пользователя LunarLi
О себе
Люблю активный отдых, не против совместно посмотреть фильмы/сериалы, обсудит книгу)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога
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