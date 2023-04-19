О себе

Люблю природу, животных, готовить вкусности, играть в компьютерные игры (их не так уж и много), особенно в коопе, аниме (очень избирательно), выбираться на мероприятия и уютно проводить время дома за чашечкой чая или какао, милой беседой или тупыми шутками, а так же весёлых творческих людей, небольшие уютные компании и настолки. Ищу подруг для общения и веселого (не только, всегда готова поддержать друга) совместного времяпрепровождения. Ищу тебя моя звезда, мы будем вместе навсегдаааа!