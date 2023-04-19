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Петрозаводск
Петрозаводск
Профиль пользователя Kuro10
О себе
Люблю природу, животных, готовить вкусности, играть в компьютерные игры (их не так уж и много), особенно в коопе, аниме (очень избирательно), выбираться на мероприятия и уютно проводить время дома за чашечкой чая или какао, милой беседой или тупыми шутками, а так же весёлых творческих людей, небольшие уютные компании и настолки. Ищу подруг для общения и веселого (не только, всегда готова поддержать друга) совместного времяпрепровождения. Ищу тебя моя звезда, мы будем вместе навсегдаааа!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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