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Петрозаводск
Профиль пользователя Kuro10

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О себе

Люблю природу, животных, готовить вкусности, играть в компьютерные игры (их не так уж и много), особенно в коопе, аниме (очень избирательно), выбираться на мероприятия и уютно проводить время дома за чашечкой чая или какао, милой беседой или тупыми шутками, а так же весёлых творческих людей, небольшие уютные компании и настолки. Ищу подруг для общения и веселого (не только, всегда готова поддержать друга) совместного времяпрепровождения. Ищу тебя моя звезда, мы будем вместе навсегдаааа!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

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Знакомство , дружба , прогулки , совместное времяпровождения

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