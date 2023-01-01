⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Профиль пользователя Ivan_balanar
О себе
Самый обычный инженер. Люблю в свободное время смотреть кино, в основном фантастику. Слушаю рок, Арию, Раммштайн и иногда люмен.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Петрозаводск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам