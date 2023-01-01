Петрозаводск

Профиль пользователя Ivan_balanar

О себе Самый обычный инженер. Люблю в свободное время смотреть кино, в основном фантастику. Слушаю рок, Арию, Раммштайн и иногда люмен.

Был в сети на прошлой неделе

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