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Петрозаводск
Профиль пользователя Ivan_balanar

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О себе

Самый обычный инженер. Люблю в свободное время смотреть кино, в основном фантастику. Слушаю рок, Арию, Раммштайн и иногда люмен.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

События пользователя

Петрозаводск → пообщаться

Если есть желание познакомиться, найти новых друзей, тебе сюда

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Петрозаводск → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 10 участников

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