Занимаюсь йогой, работаю менеджером, имею много увлечений и открыта новому Люблю хип-хоп, особенно female rap Особенно увлекаюсь психологией, может даже когда-нибудь отучусь на психолога🤪

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Петрозаводск → Другое Будет очень весело и приятно!!)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Петрозаводск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.