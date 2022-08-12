Петрозаводск
Профиль пользователя Artem17

фото пользователя Artem17

О себе

Всем привет!
Предлагаю узнать о друг друге в ходе общения, это куда интереснее, нежели писать тут :)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Петрозаводск → прогуляться, перекусить

Познакомиться, погулять, сходить куда-нибудь

Петрозаводск → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на мероприятие

Петрозаводск → прогуляться, перекусить

Хочу обрести новые знакомства 😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя goroshinka
Петрозаводск → Другое

Найти новые знакомства

маленькое фото пользователя Mileshka
Петрозаводск → Другое

Ищу новые знакомства, друзей

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