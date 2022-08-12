Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andrey45

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О себе

Слушаю музыку,отдыхаю люблю путешествия,катаюсь на машине.

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Петрозаводск → активный отдых

Отдохнуть сходить в кино,или просто прогуляться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_alex
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать, порефлексировать

маленькое фото пользователя DoraSalvadora
Магадан → Другое

Просто пообщаться🫶🏼☺️

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Сочи → Другое

Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

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