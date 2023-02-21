Всем привет! Переехала в Петропавловск-Камчатский с другого города. Очень хочется найти жизнерадостных, интересных девушек для общения и времяпрепровождения, так как все друзья остались там, откуда переехала)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Петропавловск-Камчатский.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.