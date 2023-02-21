Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя nastyar4

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О себе

Всем привет!
Переехала в Петропавловск-Камчатский с другого города. Очень хочется найти жизнерадостных, интересных девушек для общения и времяпрепровождения, так как все друзья остались там, откуда переехала)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Петропавловск-Камчатский → пообщаться

Общение по интересам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

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