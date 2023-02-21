⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя Kumpa.Anna
О себе
Живу на Камчатке. Учусь на евент-менеджера. Хожу в народный театр. Люблю шоколад.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
Не нравится:
Другие пользователи из города Петропавловск-Камчатский
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам