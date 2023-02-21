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Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя Kumpa.Anna

фото пользователя Kumpa.Anna

О себе

Живу на Камчатке. Учусь на евент-менеджера. Хожу в народный театр. Люблю шоколад.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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