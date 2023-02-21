Петропавловск-Камчатский

Профиль пользователя Kumpa.Anna

О себе Живу на Камчатке. Учусь на евент-менеджера. Хожу в народный театр. Люблю шоколад.

Была в сети на этой неделе

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