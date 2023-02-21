Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя KNYAGINYAizADA

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О себе

Я инвалид, слушаю Князь ария король и шут муми тролль

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 📺 Политика 🏢 Работа 💰 Бизнес

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Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸

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