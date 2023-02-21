Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя InochiNoKi

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О себе

Играю в Геншин и ХСР.
Совершенно не умею ролить.
Много читаю, немного редактирую для начинающих авторов.
Ленивая, как самый ленивый ленивец.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Петропавловск-Камчатский → пообщаться

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