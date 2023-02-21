Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя InochiNoKi
О себе
Играю в Геншин и ХСР.
Совершенно не умею ролить.
Много читаю, немного редактирую для начинающих авторов.
Ленивая, как самый ленивый ленивец.
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Другие пользователи из города Петропавловск-Камчатский
Ищешь друзей и компанию в городе Петропавловск-Камчатский?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Петропавловск-Камчатский.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.