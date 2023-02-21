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Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя GoTt

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О себе

Я инвалид, слушаю Князь ария король и шут муми тролль
Я ЗАМУЖЕМ

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Хочу просто завести себе друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
маленькое фото пользователя Tatyana_Log
Красноярск → Другое
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
маленькое фото пользователя eXe_slo4356
Москва → Другое
Друзей по интересам
маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое
Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸
маленькое фото пользователя el.k
Москва → Другое
Подружку 🙏🏼🌝
Санкт-Петербург → Другое
Буду рад пообщаться онлайн:)
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