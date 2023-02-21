Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя Alina6
О себе
Хочу красивой жизни. Хочу ни в чем себе не отказывать. Жаль что "богато жить" все же не выходит
Профиль обновлён 23 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
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