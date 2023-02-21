Петропавловск-Камчатский
Профиль пользователя 52.vs
О себе
Работаю в Gold-stream HS.Зимой в лаборатории,летом геологические экспедиции,ищем золото на крайнем севере,Камчатского Края.Увлекюсь интеьером дизайном рисую искизы тату увлекаюсь тату женские мужские перекрытие доработка старых тату в общем все от клиента зависит.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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