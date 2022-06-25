Петропавловск
Профиль пользователя Greh

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О себе

Очень люблю слушать музыку рок классику дапстеп играю на гитаре ,занимаюсь спортом есть велосипед зимой лыжи люблю походы

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Петропавловск → собрать компанию

Поездка на алтай с 20 июля по 30 на авто

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

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Санкт-Петербург → Другое

Обсудим синдром отложенной жизни

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

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