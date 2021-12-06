Люблю рок музыку, в частности порнофильмы, КиШ, Ёрш и многие другие. Увлекаюсь коллекционирование комиксов, собрал уже на плохую коллекцию ( DC, манга, альтернатива). Увлекаюсь мультиплекацией и прошел курсы сценаристики, чтобы писать свои комиксы

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

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