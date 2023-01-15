Первоуральск
Профиль пользователя Sanramaru
О себе
Музыка - в основном рок ну и под настроение
Игры - настолки (иногда хочется мозгами пошевелить), в пк можно иногда залипнуть но со временем интерес пропадает
Аниме - если нет других зянятий то очень даже хорошо заходит ^-^
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
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