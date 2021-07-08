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Пермь
Профиль пользователя Zlata2006

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О себе

Люблю животных, особенно собак и кошек. Люблю позитив веселье. Пытаюсь найти новые отношения.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя haruko_nanase3
Нижний Тагил → Другое
Пообщаюсь на темы аниме/манги/дорамы/к-поп)
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